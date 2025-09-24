Simone Marchetti l' editoriale | Anche o soltanto?

La libertà di pensiero è stato il ritornello di molte campagne politiche, da Donald Trump a Giorgia Meloni. L'ultino caso è stato sfruttare l'assassinio dell'attivista americano Charles Kirk per sottolineare ideali di libertà e giustizia. Ma di libero e giusto c'è ben poco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Simone Marchetti, l'editoriale: Anche o soltanto?

In questa notizia si parla di: simone - marchetti

L'editoriale di Simone Marchetti: Parliamo di lavoro

L’editoriale di Simone Marchetti: Portami a ballare

L’editoriale di Simone Marchetti: Portami a ballare

Questa mattina, insieme al Vice Sindaco Simone Marchetti ed all’Assessore Daniele Talvacchia, ho avuto il piacere di visitare la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado per augurare a tutte le Alunne, agli Alunni, alle Insegnanti, agli In - facebook.com Vai su Facebook

Simone Marchetti, European Editorial Director di Vanity Fair, ricorda Giorgio Armani nel giorno del suo funerale e annuncia un numero speciale dedicato allo stilista con foto inedite e il ricordo di chi ha vissuto e lavorato con lui - X Vai su X

Simone Marchetti, l'editoriale: Anche o soltanto?; Simone Marchetti, l'editoriale del direttore: Dialogare, non dividere; Vanity Fair Stories 2022: gli ospiti della nuova edizione dai numeri record.

Simone Marchetti, l'editoriale: La legge del rumore - Il re di questa tendenza, dove a vincere è chi grida più forte e chi la spara più grossa, è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ... Si legge su vanityfair.it

Simone Marchetti, l'editoriale: La grande complicazione - Questo editoriale di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 37 di Vanity Fair in edicola fino al 9 settembre 2025. Lo riporta vanityfair.it