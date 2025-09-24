Simone Giannelli | Meritavamo la semifinale Ho analizzato la sconfitta e ho capito dove migliorare
L’Italia prosegue la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley maschile: dopo i netti successi confezionati contro Ucraina e Argentina, la nostra Nazionale ha travolto il Belgio con un perentorio 3-0 e si è qualificata alle semifinali. Gli azzurri hanno riscattato la sconfitta subita al tie-break contro i Red Dragons nella fase a gironi, sciorinando un gioco spettacolare e dominando l’incontro. Simone Giannelli ha offerto una prova di assoluta caratura tecnica, distribuendo in maniera ottimale su tutto il fronte d’attacco e mettendo in azione non soltanto gli attaccanti Yuri Romanò, Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, ma anche i centrali Roberto Russo e Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it
