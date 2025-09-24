Simone Cristicchi nei teatri con il concerto Dalle Tenebre alla Luce

Simone Cristicchi annuncia nuovi concerti nei teatri dl tour Dalle Tenebre alla Luce. Dopo il grande successo delle date estive del Live Dalle Tenebre alla Luce, che ha visto Simone Cristicchi protagonista delle principali piazze italiane, l’artista torna in autunno con quattro speciali appuntamenti in venue teatrale che chiuderanno il Tour Concerti 2025 e rappresentano l’ideale proseguimento del suo viaggio musicale e umano. Il teatro è da sempre la dimensione più intima e suggestiva di Simone Cristicchi,  basti pensare al successo dello spettacolo Franciscus che ha registrato un’affluenza record di pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

