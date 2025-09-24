Simona Ventura tre anni sotto attacco di uno stalker Giovanni Terzi denuncia e pubblica gli audio

La neo conduttrice del Grande Fratello e il marito Giovanni Terzi hanno denunciato alla Polizia Postale un uomo che da tre anni li insulta e li minaccia di morte con audio e messaggi violenti. Simona Ventura sta vivendo un momento d'oro sia sul piano personale, con il recente matrimonio con Giovanni Terzi, sia su quello professionale, grazie alla partecipazione a Che tempo che fa, all'Isola dei famosi e alla nuova avventura come conduttrice del Grande Fratello. Tuttavia, dietro questa fase felice, la coppia ha dovuto affrontare un incubo lungo tre anni: uno stalker che li ha ripetutamente minacciati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Simona Ventura tre anni sotto attacco di uno stalker, Giovanni Terzi denuncia e pubblica gli audio

