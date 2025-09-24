Simona Ventura prima del Grande Fratello svela | Sono una che non ha un copione

Simona Ventura a breve torna in tv con il Grande Fratello, le rivelazioni della conduttrice. La nuova edizione del Grande Fratello approderà su Canale 5 il 29 settembre 2025 e sarà condotta da Simona Ventura, in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nella casa più spiata d’Italia. Simona Ventura (Screen Ig @grandefratellotv) In un’intervista concessa al settimanale Chi la conduttrice ha fatto sapere che questo è un momento molto sereno per lei, ci ha tenuto però a precisare che questo non la renderà meno graffiante con i concorrenti della nuova edizione del reality. Ha fatto sapere che l’hanno chiamata per essere se stessa e lei lo sarà. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Simona Ventura prima del Grande Fratello svela: “Sono una che non ha un copione”

In questa notizia si parla di: simona - ventura

