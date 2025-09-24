Simona Ventura e Giovanni Terzi perseguitati da tre anni da uno stalker | Ora basta

Dopo aver taciuto per tre anni, Simona e Giovanni hanno deciso di denunciare l'accaduto alla Polizia Postale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Simona Ventura e Giovanni Terzi perseguitati da tre anni da uno stalker: "Ora basta"

Simona Ventura su Giovanni Terzi: Abbiamo lavorato per una casa di felicità; Giovanni Terzi e Simona Ventura nel mirino di uno stalker, insulti e minacce di morte: “Denunciato”; Lurida figlia di Satana, Ti auguro la morte: gli audio choc contro Ventura e Terzi.

Simona Ventura e Giovanni Terzi perseguitati da tre anni da uno stalker: "Ora basta" - Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi hanno annunciato di aver denunciato lo stalker che li sta perseguitando da tre anni.

Simona Ventura eta Giovanni Terzi, egia harrigarria: interneten astinduko duten audio-klipak - Audio inediti scuotono il web: minacce e insulti contro Simona Ventura e Giovanni Terzi. Si legge su notizie.it