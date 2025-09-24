Simona Bortoletto uccisa da un automobilista mentre camminava con il figlio di 8 anni

Si trovava assieme al figlio di 8 anni quando è stata travolta e uccisa da un automobilista alla guida di un'auto. È morta così Simona Bortoletto, 34enne di Fiumicino. La tragedia stradale nel quartiere di Isola Sacra, intorno alle 22:00 di martedì 23 settembre.Simona Bortoletto morta in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

