Simona Bortoletto travolta mentre teneva per mano il figlio di 8 anni

Fiumicino, 24 settembre 2025 – Travolta e uccisa da un'auto: è Simona Bortoletto, la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri a Isola Sacra ( leggi qui ). La donna era in via Redipuglia, come riferito da testimoni oculari, e teneva per mano il figlio di 8 anni, al momento dell'impatto. Il piccolo, sotto choc, è rimasto illeso. Sull'accaduto sono ancora in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, per ricostruire l'esatta dinamica. Una comunità in lutto. Sconvolta tutta la comunità di Fiumicino e di Focene, località quest'ultima dove Simona è cresciuta. Tanti i messaggi sui social di quanti la conoscevano bene e anche di chi ha avuto modo anche solo di scambiare qualche parola con lei.