Sim farm a New York ne è stata scoperta una enorme in grado di spegnere la rete cellulare della metropoli

Il Secret service ha trovato una rete che comprendeva oltre 100mila gestite in modo coordinato, che avrebbe potuto mettere in ginocchio la telefonia mobile. 🔗 Leggi su Wired.it

sim farm new yorkHow SIM farm found near UN headquarters threatens telecom networks - A large 'Sim farm' discovered near the United Nations headquarters in New York has raised concerns about potential threats to telecom networks. Come scrive newsbytesapp.com

