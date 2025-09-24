Silent Hill f non è un vero capitolo della serie secondo alcuni fan che vogliono sessualizzare Hinako

Mentre Silent Hill f si prepara al debutto ufficiale dopo l’accesso anticipato, il gioco ha già scatenato dibattiti sui forum di Steam. Sebbene la maggioranza dei giocatori esprima giudizi positivi — con l’87% di recensioni entusiaste su 1.849 valutazioni — una minoranza rumorosa contesta il nuovo capitolo, sostenendo che non abbia nulla a che fare con la serie originale. Alcuni fan ritengono che il titolo avrebbe potuto chiamarsi in un altro modo, e criticano il gioco definendolo un horror generico piuttosto che un vero Silent Hill. Tra le lamentele più gravi su Steam, emergono richieste di sessualizzare la protagonista Hinako, un personaggio con le fattezze di una quattordicenne sebbene maggiorenne secondo la storia del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

