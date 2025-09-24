Silent Hill f non è un vero capitolo della serie secondo alcuni fan che vogliono sessualizzare Hinako

Game-experience.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Silent Hill f si prepara al debutto ufficiale dopo l’accesso anticipato, il gioco ha già scatenato dibattiti sui forum di Steam. Sebbene la maggioranza dei giocatori esprima giudizi positivi — con l’87% di recensioni entusiaste su 1.849 valutazioni — una minoranza rumorosa contesta il nuovo capitolo, sostenendo che non abbia nulla a che fare con la serie originale. Alcuni fan ritengono che il titolo avrebbe potuto chiamarsi in un altro modo, e criticano il gioco definendolo un horror generico piuttosto che un vero Silent Hill. Tra le lamentele più gravi su Steam, emergono richieste di sessualizzare la protagonista Hinako, un personaggio con le fattezze di una quattordicenne sebbene maggiorenne secondo la storia del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

silent hill f non 232 un vero capitolo della serie secondo alcuni fan che vogliono sessualizzare hinako

© Game-experience.it - Silent Hill f non è un vero capitolo della serie, secondo alcuni fan che vogliono sessualizzare Hinako

In questa notizia si parla di: silent - hill

Konami sarà presente alla Gamescom 2025 con Metal Gear Solid Delta, Silent Hill f e Yu-Gi-Oh!

Netflix e i suoi nuovi successi ispirati a Silent Hill e Slender Man

Silent hill: come 11 anni di delusioni hanno minato il suo ritorno

silent hill f 232Come si colloca Silent Hill f rispetto al remake di Silent Hill 2? - La risposta sorprende i fan e cambia il futuro della saga horror di Konami. Lo riporta icrewplay.com

silent hill f 232Silent Hill f: quanto dura il nuovo horror di Konami - Silent Hill f sorprende con un sistema di longevità unico e contenuti inaspettati. Come scrive icrewplay.com

Cerca Video su questo argomento: Silent Hill F 232