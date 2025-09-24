Roma, 24 set. (askanews) - "Questo disegno di legge vuole incidere in alcuni ambienti particolarmente sensibili come ad esempio gli ospedali, discariche e la filiera della gestione dei rifiuti, dove non esiste una disciplina univoca che determini i requisiti minimi per controlli di routine. Bisogna intervenire prevedendo figure professionali adeguate come ingegneri e tecnici specializzati che consente di migliorare l'efficacia e la puntualità dei controlli. Per fare fronte alla carenza di ispettori del lavoro ho previsto anche per l'INAIL, di avvalersi del supporto di soggetti privati per le verifiche periodiche, mantenendo piena responsabilità sulla qualità e i tempi di esecuzione delle verifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza sul lavoro, servono figure professionali