Sicurezza sul lavoro servono figure professionali
Roma, 24 set. (askanews) - "Questo disegno di legge vuole incidere in alcuni ambienti particolarmente sensibili come ad esempio gli ospedali, discariche e la filiera della gestione dei rifiuti, dove non esiste una disciplina univoca che determini i requisiti minimi per controlli di routine. Bisogna intervenire prevedendo figure professionali adeguate come ingegneri e tecnici specializzati che consente di migliorare l'efficacia e la puntualità dei controlli. Per fare fronte alla carenza di ispettori del lavoro ho previsto anche per l'INAIL, di avvalersi del supporto di soggetti privati per le verifiche periodiche, mantenendo piena responsabilità sulla qualità e i tempi di esecuzione delle verifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro
Caldo, firmato protocollo lavoro: “Priorità alla sicurezza”
Caldo e sicurezza sul lavoro: controlli dei carabinieri del Nil sulle norme “ondate di calore”
Corte dei Conti: sicurezza sul lavoro, manca il sistema unico di condivisione dei dati Sezione centrale di controllo
#Evento La #sicurezza sul posto di #lavoro parte da noi - Il ruolo di ognuno nella prevenzione 2 ottobre 2025 ?ore 16.00 sede Gruppo Illiria Mario Toniutti, ad Gruppo Illiria e vicepresidente #Confindustria #Udine: "La sicurezza non è uno slogan, è un impe - X Vai su X
Ogni anno in Italia migliaia di persone muoiono per arresto cardiaco improvviso, anche nei luoghi di lavoro. Dotarsi di un DAE non è solo una scelta di responsabilità, ma un investimento in sicurezza e un’opportunità di vantaggi fiscali. #sicurezza #sicurezzas - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza sul lavoro, servono figure professionali; Sicurezza nei cantieri edili, normativa e responsabilità; Con l’IA in azienda nasce una nuova figura di lavoratore | N. Boggian e M. De Minicis.
Sicurezza sul lavoro, servono figure professionali - "Questo disegno di legge vuole incidere in alcuni ambienti particolarmente sensibili come ad esempio gli ospedali, discariche e la filiera della gestione dei rifiuti, dove n ... Si legge su quotidiano.net
Sicurezza sul lavoro, il piano slitta all’anno prossimo. E i 650 milioni vanno solo alle imprese - I fondi, annunciati per maggio scorso, arriveranno nel 2026. Secondo repubblica.it