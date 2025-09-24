Sicurezza sul lavoro servono figure professionali

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 set. (askanews) - "Questo disegno di legge vuole incidere in alcuni ambienti particolarmente sensibili come ad esempio gli ospedali, discariche e la filiera della gestione dei rifiuti, dove non esiste una disciplina univoca che determini i requisiti minimi per controlli di routine. Bisogna intervenire prevedendo figure professionali adeguate come ingegneri e tecnici specializzati che consente di migliorare l'efficacia e la puntualità dei controlli. Per fare fronte alla carenza di ispettori del lavoro ho previsto anche per l'INAIL, di avvalersi del supporto di soggetti privati per le verifiche periodiche, mantenendo piena responsabilità sulla qualità e i tempi di esecuzione delle verifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sicurezza sul lavoro servono figure professionali

© Quotidiano.net - Sicurezza sul lavoro, servono figure professionali

In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro

Caldo, firmato protocollo lavoro: “Priorità alla sicurezza”

Caldo e sicurezza sul lavoro: controlli dei carabinieri del Nil sulle norme “ondate di calore”

Corte dei Conti: sicurezza sul lavoro, manca il sistema unico di condivisione dei dati Sezione centrale di controllo

Sicurezza sul lavoro, servono figure professionali; Sicurezza nei cantieri edili, normativa e responsabilità; Con l’IA in azienda nasce una nuova figura di lavoratore | N. Boggian e M. De Minicis.

sicurezza lavoro servono figureSicurezza sul lavoro, servono figure professionali - "Questo disegno di legge vuole incidere in alcuni ambienti particolarmente sensibili come ad esempio gli ospedali, discariche e la filiera della gestione dei rifiuti, dove n ... Si legge su quotidiano.net

sicurezza lavoro servono figureSicurezza sul lavoro, il piano slitta all’anno prossimo. E i 650 milioni vanno solo alle imprese - I fondi, annunciati per maggio scorso, arriveranno nel 2026. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Lavoro Servono Figure