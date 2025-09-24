Sicurezza stradale | patto tra Comune e Motorizzazione Civile

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Avella e l’Ufficio 2 della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti avviano un’importante collaborazione istituzionale in materia di sicurezza stradale. Nel territorio del Comune di Avella, lungo la Strada Statale 7-bis, al Km 58, la Polizia locale, assieme al personale tecnico della Motorizzazione Civile e con l’ausilio del Centro Mobile di Revisione dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Avellino, effettueranno ordinatamente controlli tecnici e documentali sui veicoli commerciali. L’obiettivo è contribuire efficacemente al raggiungimento di un livello elevato e costante di idoneità alla circolazione dei predetti veicoli, migliorare la sicurezza stradale, ridurre le emissioni dei veicoli ed evitare la concorrenza sleale nel trasporto stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

