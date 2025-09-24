Sicurezza stradale | patto tra Comune e Motorizzazione Civile
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Avella e l’Ufficio 2 della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti avviano un’importante collaborazione istituzionale in materia di sicurezza stradale. Nel territorio del Comune di Avella, lungo la Strada Statale 7-bis, al Km 58, la Polizia locale, assieme al personale tecnico della Motorizzazione Civile e con l’ausilio del Centro Mobile di Revisione dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Avellino, effettueranno ordinatamente controlli tecnici e documentali sui veicoli commerciali. L’obiettivo è contribuire efficacemente al raggiungimento di un livello elevato e costante di idoneità alla circolazione dei predetti veicoli, migliorare la sicurezza stradale, ridurre le emissioni dei veicoli ed evitare la concorrenza sleale nel trasporto stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale
Ordinanza anti-degrado ad Abbiategrasso: dallo spaccio alla sicurezza stradale è boom d’interventi
Sicurezza stradale, Salvini firma decreto su alcolock
Autostrade, al via la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale
Centenaro (Lega-LV): “1,6 milioni di euro per sistemare le strade padovane: Regione Veneto sempre in prima linea per la sicurezza stradale” tinyurl.com/ym74b289 - facebook.com Vai su Facebook
DENNY DRIVE Autoscuola a Montefiascone. https://autoscuoladennydrive.it Professionalità e Serietà per una preparazione all'insegna della Sicurezza stradale. Per info: 0761221518 . . . #autoscuola #scuolaguida #patente #neopatentati #patentino #aut - X Vai su X
Sicurezza stradale, Rimini: tornano i “Ragazzi On The Road”; Sicurezza Stradale, Carabinieri e ACI, un patto cruciale; Patto per il restyling di via Tizzano.
Sicurezza stradale, l'impegno del Comune di Napoli - Ad esempio corso Umberto ha tale limitazione, così come molte altre strade di larga percorrenza, ma ciò non ha evitato la recente drammatica tragedia di Saray, la ... Si legge su ilmattino.it
Sicurezza stradale, patto tra Teem e Polizia di Stato - L’amministratore delegato di Tangenziale Esterna SpA Claudio Vezzosi e il direttore centrale delle Specialità (Stradale, Ferroviaria, Comunicazioni e Reparti Speciali) della Polizia di Stato Roberto ... Lo riporta affaritaliani.it