Sicurezza informatica e marketing digitale | integrazione efficace

Quasi un terzo degli attacchi informatici inizia con un fornitore o uno strumento di terze parti, il che significa che il tuo stack di marketing può diventare l’anello debole. Questo fatto inquadra il problema: i team di marketing raccolgono lead, gestiscono campagne e collegano tra loro molti strumenti. Ogni connessione può far trapelare dati o . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Sicurezza informatica e marketing digitale: integrazione efficace

