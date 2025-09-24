Sicurezza a Latina arriva anche una control room

Dalla Regione Lazio arriverà a Latina, oltre alle 300 telecamere promesse, anche una “control room” per poter gestire la mole di immagini e dati in entrata. L’annuncio è stato dato dall’assessora regionale alla Sicurezza, Luisa Regimenti, che a Latina ha incontrato la sindaca, Matilde Celentano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

