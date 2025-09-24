Il provvedimento è di appena poche righe. Ma potrebbe avere l’effetto di provocare una valanga di maxi sanzioni e perfino la perdita delle concessioni demaniali. È una paginetta che sta mettendo in allarme il vasto e variegato mondo dei 3 mila gestori dei lidi, quello firmato ieri dal direttore del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli. In estrema sintesi, Beringheli ha avviato una verifica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sicilia, rivolta dei balneari: nuove verifiche antimafia minacciano le concessioni