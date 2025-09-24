Sicilia protagonista nel 10eLotto nel messinese centrato un 7 Oro da 8.010 euro
Sicilia protagonista con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 23 settembre, come riporta Agipronews, a Palermo vinti 26mila euro con un 6 in via Michele Fanara, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, centrato un 7 Oro da 8.010 euro in via San Vito. L'ultimo concorso del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: sicilia - protagonista
Stm, Cgil Sicilia e Fiom Catania: "La Regione sia protagonista delle trattative"
La Sicilia antica sul palco con "Gatta ci cova", Eduardo Saitta protagonista nella storica commedia siciliana
Musica, Sicilia protagonista: "Estate" di Petrotto tra i più visti del web
IA, l’assessore Tamajo: “La Sicilia vuole essere protagonista del cambiamento”. - facebook.com Vai su Facebook
Ortofrutta della Sicilia protagonista a @MacfrutFiera 2026 - X Vai su X
Sicilia protagonista nel 10eLotto, nel messinese centrato un 7 Oro da 8.010 euro; 10eLotto: in Sicilia tripletta da 36mila euro Lotto: a Palermo e provincia vinti oltre 30mila euro; Lotto: Sicilia grande protagonista. Oltre 70.000 euro vinti tra Erice, Gioiosa Marea, Messina e Assoro.
10eLotto: a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto doppietta da 34mila euro - Nell’estrazione di martedì 23 settembre, come riporta Agipronews, a Palermo vinti 26mila euro con un 6 in via Michele Fanara, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto, ... Segnala msn.com