Sicilia mobilitazione FLC CGIL il 29 settembre | assemblee per Gaza nelle scuole

La FLC CGIL nazionale convoca per lunedì 29 settembre un’agitazione nel mondo della conoscenza per Gaza: dalle 8:00 alle 10:00, lavoratori di scuole, università e enti formativi potranno partecipare a assemblee miste (online e in presenza). In Sicilia, le sedi saranno dislocate a Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Marsala, Enna e Sciacca. Le modalità e . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it