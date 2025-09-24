Sicilia dai 6 miliardi di debiti al surplus da 2,15 miliardi | la svolta storica di Schifani
Palazzo d’Orléans, sede del governo della Sicilia La Regione Siciliana ha compiuto una svolta epocale nella gestione delle finanze pubbliche, passando dal deficit strutturale a un avanzo di amministrazione di 2,15 miliardi di euro. Il dato, contenuto nel Rendiconto generale 2024 approvato oggi dalla giunta regionale, testimonia un recupero di oltre 3 miliardi nell’ultimo esercizio che ha azzerato il disavanzo del 2023, pari a 900 milioni di euro. Il risultato assume proporzioni straordinarie se confrontato con il passato recente dell’isola. Nel 2015, anno di introduzione del decreto legislativo 118 sulla contabilità armonizzata, la Sicilia registrava un buco da 6,192 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: sicilia - miliardi
Terna e Regione presentano il piano di sviluppo della rete elettrica: "In Sicilia investimenti per 3,5 miliardi nel prossimo decennio"
Terna e Regione presentano il piano di sviluppo della rete elettrica: "In Sicilia investimenti per 3,5 miliardi nel prossimo decennio"
Sicilia, fondi Ue 2014-2020 interamente utilizzati: 1,5 miliardi spesi negli ultimi due anni
Ponte sullo Stretto, il delirio di Schlein a Rosarno: "opera che sottrae 13 miliardi a Calabria e Sicilia" - facebook.com Vai su Facebook
Chi non paga le tasse in Sicilia, abbiamo un debito di 88 miliardi; Recupero crediti in forte aumento, grazie anche all’AI; Economia, migliora rating Regione. Schifani: «Ottimo risultato, proseguiamo con risanamento.
Stop al deficit di bilancio, il governatore Schifani: "La Sicilia ha un avanzo di 2 miliardi" - Un dato record che il presidente della Regione ha voluto annunciare convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans ... Da msn.com
Debito pubblico, su ogni italiano pendono 50 mila euro. Ma nel 2025 calerà del 6,9% - Mentre negli altri Paesi dell’Ue il debito pro capite annuo si attesta a circa 33 mila euro. Scrive milanofinanza.it