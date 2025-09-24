Sicilia Catanzaro Pd | Con ddl su deputato supplente a rischio autonomia regionale

"Qui non è in discussione l'introduzione del deputato supplente stiamo mettendo in discussione il concetto stesso di 'Autonomia' della Regione Siciliana". Lo ha detto Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars intervenendo in aula all'Ars nel corso del dibattito sul parere al Ddl costituzionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: sicilia - catanzaro

Giovani in fuga, l’affondo di Catanzaro: “La Sicilia che emigra non entra nei comunicati propagandistici del governo Schifani”

Torneo Catanzaro Cup 2025 ?Ci siamo quasi per la prima del girone dei nostri meravigliosi #Badboys2013 E Troise- Favara (Sicilia) #wearetroise #bottegatroise #cartoleriaitaliana - facebook.com Vai su Facebook

Isnello (PA) inaugurata la nuova scuola Luigi Pirandello. Catanzaro: “Una struttura unica in Sicilia, certificata leed e classe gold” http://dlvr.it/TN5GqB - X Vai su X

Sanità. Venezia e Catanzaro: “Necessario garantire un corretto supporto nutrizionale ai pazienti oncologici” – Presentato DDL all’Ars; Le accuse di corruzione al presidente dell'Ars e all'assessore, Catanzaro e De Luca: Schifani non faccia il Ponzio Pilato; Aumento delle indennità per i dirigenti delle partecipate, l'Ars boccia la norma: la maggioranza va ko.

Nutrizione clinica, non un lusso: in Commissione Salute un ddl per sostenere i pazienti oncologici siciliani - La Sicilia prova a trasformare il cibo in terapia con un disegno di legge intitolato: “Norme per il supporto nutrizionale ai pazienti oncologici”, proposto dal Pd ... Da ilsicilia.it

Venezia e Catanzaro (Pd): “Garantire supporto nutrizionale ai pazienti oncologici” - Lo dicono il parlamentare regionale del Pd Fabio Venezia e il capogruppo Michele Catanzaro, promotori del disegno di legge “Norme per il supporto nutrizionale ai pazienti oncologici” presentato ... livesicilia.it scrive