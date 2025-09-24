Si torna a sparare in città | un giovane ferito al ginocchio si indaga

Brindisireport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Un proiettile lo ha colpito al ginocchio. Si indaga sul ferimento di un brindisino di 29 anni (M.C. le iniziali del suo nome). Il grave episodio si è verificato nella tarda serata di ieri (martedì 23 settembre), al rione Bozzano. Al momento si conoscono pochi dettagli dell'accaduto. A. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

