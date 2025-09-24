Si torna a sparare in città | un giovane ferito al ginocchio si indaga
BRINDISI – Un proiettile lo ha colpito al ginocchio. Si indaga sul ferimento di un brindisino di 29 anni (M.C. le iniziali del suo nome). Il grave episodio si è verificato nella tarda serata di ieri (martedì 23 settembre), al rione Bozzano. Al momento si conoscono pochi dettagli dell'accaduto. A. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: torna - sparare
Cirò Marina. Nipoti gli negano soldi, torna con la pistola e inizia a sparare QUI https://cn24tv.it/news/265692/ciro-marina-nipoti-gli-negano-soldi-torna-con-la-pistola-e-inizia-a-sparare.html #ciròmarina #indimidazione #sparatoria #soldi #zio #nipoti #arresto - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi si torna a sparare, con giornate di preapertura della #caccia (che dovrebbe aprire la terza domenica di #settembre) che non hanno alcuna giustificazione. Da Governo e Parlamento il peggior attacco mai sferrato alla #fauna selvatica in Italia http://bit - X Vai su X