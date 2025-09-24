Si sveglia e trova i figli di 6 e 3 anni morti nell' auto sotto il sole | mamma arrestata

Una giovane madre di 28 anni, Tiona Islar, è stata arrestata dalla polizia in Texas, negli Stati Uniti, in relazione alla morte dei suoi due figli, Sevani Stevenson, di 6 anni e Miyani Islar, di 3, trovati senza vita nella sua auto parcheggiata sotto il sole. A lanciare l'allarme era stata la. 🔗 Leggi su Today.it

Usa, si sveglia e trova i due figli morti nell’auto al sole: “Erano in casa quando sono andata a dormire” - A rinvenire i corpi senza vita dei piccoli di 3 e 6 anni è stata la stessa donna di 28 anni che poi ha chiamato la polizia ... Scrive fanpage.it