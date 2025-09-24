Si sente male in auto poco dopo muore in ospedale a 49 anni

Pistoia, 24 settembre 2025 – Coinvolto in un incidente stradale un 49enne è poi morto all' ospedale di Pistoia: a causarne il decesso sarebbe stato un grave malore che ha colpito l'uomo. L'incidente è avvenuto stamani poco prima delle 6 in via Francesco Andreini a Pistoia. Dettagli dell'incidente. L'uomo, alla guida della sua auto, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo e urtato alcune vetture parcheggiate. Un sinistro che sembrava di lieve entità inizialmente ma ai sanitari inviati dal 118 le condizioni del 49enne sono apparse subito disperate. Intervento e decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si sente male in auto, poco dopo muore in ospedale a 49 anni

