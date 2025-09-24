Volano stracci tra il Pd e il vertice di Alia Multiutility (la holding Plures dei servizi pubblici). Una vertenza di fine estate (la conferma o meno dei contratti a termine per la sostituzione ferie e la copertura dei servizi) diventa la madre di tutte le battaglie. Attacco dei sindacati, e questo ci sta, con manifestazione. E poi raffica di critiche da parte del segretario toscano dem Emiliano Fossi e dell’assessora all’Ambiente Monia Monni (già confermata in giunta se Giani vincerà). Forte lo stupore del management della Multiutility: "Perché non protestano nello stesso modo per i contratti temporanei delle altre società di raccolta di rifiuti della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si scatena la polemica. Pd e Multiutility Plures vanno all’ultimo scontro