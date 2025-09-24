Si ritrovano i teppisti dentro i cortei ma i dem chiamano squadristi noi

Laverita.info | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuperlo (Pd) ci accusa per il titolo su «Bella ciao». Intanto da sinistra fioccano attenuanti per la sommossa. Gramellini: «Le vittime sono i manifestanti pacifici». Mattarella riporta l’ordine: Colle solidale con la polizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

si ritrovano i teppisti dentro i cortei ma i dem chiamano squadristi noi

© Laverita.info - Si ritrovano i teppisti dentro i cortei ma i dem chiamano «squadristi» noi

In questa notizia si parla di: ritrovano - teppisti

Cerca Video su questo argomento: Ritrovano Teppisti Dentro Cortei