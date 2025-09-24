Si ritrovano i teppisti dentro i cortei ma i dem chiamano squadristi noi
Cuperlo (Pd) ci accusa per il titolo su «Bella ciao». Intanto da sinistra fioccano attenuanti per la sommossa. Gramellini: «Le vittime sono i manifestanti pacifici». Mattarella riporta l’ordine: Colle solidale con la polizia. 🔗 Leggi su Laverita.info
Lega - Salvini Premier. . Isabella Tovaglieri: Davanti alle immagini dei teppisti che hanno devastato Milano la sinistra non solo cerca di minimizzare, ma ha il coraggio di parlare di vittimismo del governo. Ma stiamo scherzando?! - facebook.com Vai su Facebook