Si prepara un Pianello Frizzante per concludere in festa il Valtidone Wine Fest
Lo Show di Vino del Valtidone Wine Fest è pronto a portare in scena l’ultimo atto. Come da tradizione il palcoscenico è Pianello dove nel prossimo fine settimana si celebra la tappa denominata Pianello Frizzante in omaggio ai vini “mossi” dei Colli Piacentini, abbinata alla Sagra patronale di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: prepara - pianello
Si chiude con lo scrimmage sul campo della Scandone Avellino la preseason della Miwa Energia Cestistica Benevento, che ha affrontato un test impegnativo per preparare al meglio la prima giornata di campionato. Privi di Acosta, i Boars hanno offerto una - facebook.com Vai su Facebook
Si prepara un Pianello Frizzante per concludere in festa il Valtidone Wine Fest.