Si prepara un Pianello Frizzante per concludere in festa il Valtidone Wine Fest

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Show di Vino del Valtidone Wine Fest è pronto a portare in scena l’ultimo atto. Come da tradizione il palcoscenico è Pianello dove nel prossimo fine settimana si celebra la tappa denominata Pianello Frizzante in omaggio ai vini “mossi” dei Colli Piacentini, abbinata alla Sagra patronale di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prepara - pianello

Si prepara un Pianello Frizzante per concludere in festa il Valtidone Wine Fest.

Cerca Video su questo argomento: Prepara Pianello Frizzante Concludere