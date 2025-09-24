Si migliorano i servizi e l' accoglienza | da domani lavori all' ufficio postale di Joppolo
Da domani l’ufficio postale di Joppolo Giancaxio sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Raffadali in via Padre Francesco Spoto, operativo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
