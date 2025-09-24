Si forma alla Spal il top sotto le Torri Scudetto con la Juve
Michele Paramatti nasce a Salara di Rovigo il 10 marzo 1968. Cresce nelle giovanili della Spal, dove milita dal 1987 al 1995. Per i cinque anni successivi gioca con la maglia del Bologna, che porta dalla serie C alla A e con cui gioca segnando anche in una doppia semifinale di Coppa Uefa contro l’Olimpique Marsiglia, nella notte più beffarda della recente storia rossoblù: la rete al 18’ del difensore illude il Dall’Ara che al minuto 87’ vede sfumare la finale per un rigore contestatissimo trasformato da Blanc. Centrale difensivo riconvertito da Gibì Fabbri a terzino di fascia, a 32 anni viene acquistato dalla Juventus: in bianconero disputa due campionati, vincendo uno scudetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: forma - spal
Ars et Labor e Coordinamento Spal s'incontrano: prende forma l'organigramma della società
Nella 4^ di campionato si forma un terzetto di testa, complice la prima sconfitta stagionale del Cava Ronco. SPAL ora a -4 dalle formazioni che guidano il girone B Nel prossimo turno i biancazzurri riceveranno la Comacchiese al "Paolo Mazza": calcio d'inizi - facebook.com Vai su Facebook
60' Primo cambio per entrambe le formazioni. La SPAL fa uscire Barazzetta e lascia il posto a Gaetani. Il Massa Lombarda opta per Colli al posto di Faccani. Nel mentre ammoniti Gadda e Savelli per interventi irregolari. - X Vai su X
Spal, da Baldini fino a Molina: quando il sollievo è social; Cara Spal, il Carpi è pronto. Il mio ritorno a Ferrara?. Ora penso solo alla salvezza.
Spal, settore giovanile top: Ludergnani l’artefice - SPAL SETTORE GIOVANILE LUDERGNANI / La Spal ha una delle società più solide e organizzate di tutta la Serie A, ma anche un settore giovanile tra i più importanti di tutto il panorama calcistico ... Segnala calciomercato.it