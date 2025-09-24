Si finge carabiniere e si fa dare i monili d' oro da un' anziana

Nel pomeriggio di ieri un'anziana 85enne residente a Cassino, vedova, pensionata, ha denunciato che nella mattinata era stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere della zona, il quale la informava cheil figlio era stato tratto in arresto a Roma, poiché responsabile di un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: finge - carabiniere

Terracina, si finge un carabiniere e cerca di truffare un 81enne

Rapinatore a 17 anni, si finge carabiniere poi spintona l’anziana e fugge con i gioielli

Finge di essere un carabiniere e ruba gioielli a un’anziana: 18enne napoletano beccato a Modena

Si finge carabiniere e si fa dare i monili d'oro da un'anziana; Si finge carabiniere per truffare un pensionato... che però è un carabiniere vero e lo smaschera; Si finge carabiniere per farsi dare i soldi da un pensionato ma viene scoperto.