Si ferma per soccorrere automobilista ribaltato la vettura viene travolta da un' altra macchina video

Ha fermato l'auto, ha inserito le quattro frecce ed è sceso per soccorrere un automobilista che aveva terminato la propria corsa ribaltandosi. Poi il secondo incidente, con una macchina che ha colpito la vettura dell'uomo sceso poco prima. Due incidenti a distanza di pochi minuti si sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it