Si è spenta l’attrice Claudia Cardinale stella del cinema aveva 87 anni

In un tranquillo pomeriggio di fine settembre, si è spenta a Nemours, vicino Parigi, Claudia Cardinale, 87 anni, simbolo eterno del cinema italiano e internazionale. La sua presenza carismatica, diffusa in oltre centocinquanta pellicole, lascia un patrimonio artistico che attraversa generazioni e geografie. Una vita fra due sponde del Mediterraneo e il mondo Nata il .

