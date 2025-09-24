Si è spenta l’attrice Claudia Cardinale stella del cinema aveva 87 anni

Sbircialanotizia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un tranquillo pomeriggio di fine settembre, si è spenta a Nemours, vicino Parigi, Claudia Cardinale, 87 anni, simbolo eterno del cinema italiano e internazionale. La sua presenza carismatica, diffusa in oltre centocinquanta pellicole, lascia un patrimonio artistico che attraversa generazioni e geografie. Una vita fra due sponde del Mediterraneo e il mondo Nata il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

si 232 spenta l8217attrice claudia cardinale stella del cinema aveva 87 anni

© Sbircialanotizia.it - Si è spenta l’attrice Claudia Cardinale, stella del cinema, aveva 87 anni

In questa notizia si parla di: spenta - attrice

Morta Kelley Mack: chi era l'attrice di “The Walking Dead” che si è spenta a 33 anni

Claudia Cardinale è morta l’attrice aveva 87 anni; Addio a Claudia Cardinale l’attrice italiana è morta a 87 anni.

Cerca Video su questo argomento: 232 Spenta L8217attrice Claudia