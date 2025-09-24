Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 È morta Claudia Cardinale, l'attrice aveva 87 anni. L'attrice, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è deceduta a Nemours, nei pressi di Parigi, dove viveva da tempo. Eccola nel 2017 quando partecipò ai funerali di Pasquale Squitieri, il regista napoletano di cui era stata la compagna per tanti anni, Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

