Accusa abbastanza netta nell’ultima diretta di TvPlay all’indirizzo di un attaccante della nostra Serie A: ecco tutti i dettagli Nell’ultima diretta andata in onda su YouTube il nostro Carlo Roscito ha avuto modo di commentare la sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma. La rete di Pellegrini del primo tempo ha fatto gioire i sostenitori giallorossi e mandato all’inferno i biancocelesti. Roscito contro Dia in diretta – TvPlay.it Carlo Roscito, nel dettaglio, ha commentato l’erroraccio davanti la porta di Dia: Il senegalese a metà secondo tempo si è divorato un gol praticamente fatto. “L’errore di Dia nel derby – ha detto Roscito – non è tecnico, è un errore di un calciatore che si è cagato sotto in un momento clou del match. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Si è cag*to addosso”: accusa FORTISSIMA IN DIRETTA | Non è adatto a certe gare di Serie A