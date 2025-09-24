Si ami chi può la iena Filippo Roma ospite dell' Agorà della Cultura

Noto come "la iena" storica della trasmissione di Italia 1, Filippo Roma ha raccontato il suo nuovo libro dal titolo "Si ami chi può" (Armando Curcio Editore) alla seconda edizione della rassegna letteraria "Liber - Agorà della Cultura" di Vitulazio curata da Giuseppe Bellone, direttore artistico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Martedì 23 settembre ore 19.30, in piazza Riccardo II a Vitulazio, appuntamento con Filippo Roma, volto de "Le Iene" (Italia Uno), autore del romanzo d'amore "Si ami chi può" (Armando Curcio Editore), per la quarta s

