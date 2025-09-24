sheriff country trailer svela il primo grande caso dello spinoff di fire country

annuncio del trailer di “sheriff country” e dettagli sulla serie. Il trailer di “Sheriff Country” anticipa il nuovo spinoff di “Fire Country”, focalizzandosi sul personaggio di Sheriff Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin. La serie, prevista per il debutto a ottobre, promette di approfondire le vicende legate alla figura dell’ufficiale di polizia e alle sue sfide nel contesto rurale. anteprima e data di lancio della serie. quando andrà in onda. “Sheriff Country” verrà trasmesso per la prima volta il 17 ottobre su CBS, in prima serata alle ore 21:00 (orario ET). La messa in onda avverrà subito dopo la première della stagione 4 di “Fire Country”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

