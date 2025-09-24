Sharper night | torna in città la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici
Venerdì 26 settembre torna, anche nella nostra città, la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al dialogo tra scienza e società. In Italia l’evento prende forma attraverso il progetto "Sharper", che negli anni si è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: sharper - night
SHARPER NIGHT PALERMO 2025 Intesa Universitaria informa la comunità studentesca che venerdì 26 settembre, dalle 18.30 a mezzanotte, con ingresso libero, al Campus di Viale delle Scienze dell’Università degli Studi di Palermo, si terrà l’edizione 2 - facebook.com Vai su Facebook
SHARPER NIGHT UNIURB A Uniurb il #26settembre si terrà la #SharperNight: la Notte Europea dei #Ricercatori e delle #Ricercatrici. Al 1° piano del #CollegioRaffaello a Urbino sono 19 gli eventi. Scopri il programma completo https://bit.ly/shar - X Vai su X
Sharper Night, a Catania torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: ecco quando - Venerdì 26 settembre 2025, Catania ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla divulgazione scientifica. Da catania.liveuniversity.it
"Sharper night", il 26 settembre è la notte dei ricercatori. Diretta Primocanale - 8wI0vATfC Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Lo riporta primocanale.it