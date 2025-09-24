L'ex velina parla della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, racconta perché non parteciperebbe di nuovo e svela i suoi nuovi progetti in tv. Shaila Gatta, una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, torna a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia. L'ex velina, che all'interno del reality aveva vissuto una intensa ma turbolenta storia d'amore con Lorenzo Spolverato - chiusa durante la finale dopo averla definita 'una relazione tossica' - ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha raccontato retroscena e riflessioni a distanza di qualche mese dalla fine del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Shaila Gatta confessa: “Non rifarei mai il Grande Fratello"