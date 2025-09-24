Shaila Gatta confessa | Non rifarei mai il Grande Fratello
L'ex velina parla della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, racconta perché non parteciperebbe di nuovo e svela i suoi nuovi progetti in tv. Shaila Gatta, una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, torna a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia. L'ex velina, che all'interno del reality aveva vissuto una intensa ma turbolenta storia d'amore con Lorenzo Spolverato - chiusa durante la finale dopo averla definita 'una relazione tossica' - ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha raccontato retroscena e riflessioni a distanza di qualche mese dalla fine del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: shaila - gatta
Shaila Gatta svela la verità sul suo legame con un calciatore famoso
Shaila Gatta dopo il Grande Fratello volta pagina: spunta un calciatore nella sua vita
Shaila Gatta frequenta un famoso calciatore? Le segnalazioni e il nome di lui
Shaila Gatta - facebook.com Vai su Facebook
Shaila Gatta confessa: “Non rifarei mai il Grande Fratello; Grande Fratello, Chiara Cainelli confessa: Rifarei tutto, o quasi. Entrare nella Casa è stato come...; Grande Fratello, Shaila rivede Lorenzo e crolla: Sono innamorata. Ma lui tentenna: Forse.
Shaila Gatta confessa: “Non rifarei mai il Grande Fratello" - L'ex velina parla della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, racconta perché non parteciperebbe di nuovo e svela i suoi nuovi progetti in tv. Come scrive movieplayer.it
Shaila Gatta rinnega il Grande Fratello - Shaila Gatta rinnega la partecipazione al Grande Fratello perchè per lei è stato un percorso molto duro a livello psicologico ... Riporta ilvicolodellenews.it