Sgarbi la figlia Evelina chiede amministratore di sostegno | ‘Non è in grado di gestirsi’ il critico | ‘Falso’

L’istanza della figlia. Un nuovo capitolo, questa volta giudiziario, si apre nella vita di Vittorio Sgarbi. L’ex sottosegretario alla Cultura, oggi sindaco di Arpino, è stato coinvolto in un procedimento avviato dalla figlia Evelina. Tramite i suoi avvocati, la 23enne ha depositato presso il tribunale un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che il padre «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». La pratica, affidata al legale Lorenzo Iacobbi, è stata notificata ai familiari più stretti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma, la compagna Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sgarbi, la figlia Evelina chiede amministratore di sostegno: ‘Non è in grado di gestirsi’, il critico: ‘Falso’

In questa notizia si parla di: sgarbi - figlia

Sgarbi ormai "incapace di gestire i propri affari". La figlia va in Tribunale per un amministratore di sostegno

La figlia chiede amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi

La figlia chiede un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi

La figlia chiede amministratore di sostegno per Sgarbi: “Non è in grado di seguire i suoi interessi” - X Vai su X

Vergine Madre, figlia del tuo figlio - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Sgarbi e la lite con la figlia Evelina. Lei chiede il «sostegno», lui ribatte: «È esosa, mi difenderò»; Vittorio Sgarbi, come sta: la figlia Evelina chiede un amministratore di sostegno. «Non è più in grado di seguire i propri interessi»; La figlia chiede amministratore di sostegno per Sgarbi: “Non è in grado di seguire i suoi interessi”.

Vittorio Sgarbi, come sta: la figlia Evelina chiede un amministratore di sostegno. «Non è più in grado di seguire i propri interessi» - Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina ha depositato l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l'ex sottosegretario alla Cultura ... Lo riporta msn.com

Vittorio Sgarbi, la figlia chiede l'amministratore di sostegno: «Non è più in grado di seguire i propri interessi» - L'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l'ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi ... Riporta msn.com