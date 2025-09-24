Sfogo sul mercato | da De Laurentiis al colpo mancato cosa c’è dietro alle parole di Conte

A seguito del fischio finale della sfida tra Napoli e Pisa, Conte si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul calciomercato che ancora ora fanno discutere. Tutto quello che c’è dietro a questa uscita da parte del tecnico. Antonio Conte sempre più al centro del progetto di un Napoli che intende affermarsi ulteriormente. Questo è quello che indicano gli ultimi mesi: prima la scelta di rispettare il contratto da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, poi un mercato che è stato oggettivamente importante, soprattutto dal punto di vista quantitativo. Dietro ai tanti colpi messi a segno dalla società partenopea nella scorsa sessione di calciomercato, c’è la volontà di allungare un organico che, per le tante competizioni in ballo, andava puntellato soprattutto nelle alternative. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Sfogo” sul mercato: da De Laurentiis al colpo mancato, cosa c’è dietro alle parole di Conte

"Bestialità il mercato a campionato iniziato". Lo sfogo di Gasperini

Lo sfogo di Tudor prima dell'esordio della Juve: "Giocare con il mercato ancora aperto è pazzia"

Juve, lo sfogo di Tudor. "Mercato aperto e partite: pazzia»

