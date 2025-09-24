Sfida inedita contro il Maccabi Peretz un pericolo sotto porta
Poggi Salvo variazioni in corso d’opera, l’ultima gara della prima fase di Europa League del Bologna, fissata per il prossimo 29 gennaio, si giocherà in Serbia, più precisamente alla Tsc Arena di Backa Topola. Qui vengono disputate le gare "interne" del Maccabi Tel Aviv che, dopo il 7 ottobre 2023 e l’avvio del conflitto a Gaza, ospita le avversarie in campo neutro, tra imponenti misure di sicurezza, stadi e alberghi blindati. Non fa eccezione l’undici di Zarko Lazetic, fratello di quel Nicola che ad inizio millennio trascinò il Como in Serie A, per far poi girare tra Chievo, Siena, Lazio, Genoa, Livorno e Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
