Una crisi più conclamata di quella che sta vivendo il territorio pratese risale agli anni che sfociarono nella grande manifestazione del distretto in cui si gridava "Prato non deve chiudere". Era il febbraio del 2009. Prato si risollevò, la convalescenza fu lunga e dolorosa. Dissero addio decine di aziende, Pmi, che non riuscirono ad affrontare un mercato profondamente cambiato nel solco della globalizzazione sempre più estesa. In questi ultimi anni, dal 2020 in poi, non c’è stato tempo per tirare il fiato e ritrovare un sorriso duraturo perché gli avvenimento e le congiunture internazionali si sono abbattuti, uno dopo l’altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sfida della ripartenza. Nel mezzo della crisi. L'innovazione nel dna forte dei valori storici