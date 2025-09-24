Sfida della ripartenza Nel mezzo della crisi L’innovazione nel dna forte dei valori storici
Una crisi più conclamata di quella che sta vivendo il territorio pratese risale agli anni che sfociarono nella grande manifestazione del distretto in cui si gridava "Prato non deve chiudere". Era il febbraio del 2009. Prato si risollevò, la convalescenza fu lunga e dolorosa. Dissero addio decine di aziende, Pmi, che non riuscirono ad affrontare un mercato profondamente cambiato nel solco della globalizzazione sempre più estesa. In questi ultimi anni, dal 2020 in poi, non c’è stato tempo per tirare il fiato e ritrovare un sorriso duraturo perché gli avvenimento e le congiunture internazionali si sono abbattuti, uno dopo l’altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sfida - ripartenza
Settembre è il mese della ripartenza! Che sia scuola, lavoro o nuovi progetti, la stampa di qualità ti accompagna in ogni sfida. Biglietti da visita Volantini e brochure Quaderni e calendari personalizzati Riparti con stile, riparti con la stampa giusta! Ti - facebook.com Vai su Facebook
Sfida della ripartenza. Nel mezzo della crisi. L’innovazione nel dna forte dei valori storici; Il CFO alla sfida dei nuovi cambiamenti; Lecornu a Matignon: il mediatore di Macron sfida la crisi politica.
Sfida della ripartenza. Nel mezzo della crisi. L’innovazione nel dna forte dei valori storici - Il territorio e la città vivono periodi di estrema difficoltà sul duplice fronte internazionale e locale con conseguenze pesanti sull’economia . Scrive quotidiano.net
Industria: Mattarella, 'guardare avanti, crisi richiedono visione e coraggio' - "Sono tempi di sfida, vale per il made in Italy e, naturalmente, vale ovunque per l’economia. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it