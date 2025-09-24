Sfalci di potature accatastati nel Cillarese | chiuse le indagini per quattro della Bms

BRINDISI - Tre operai e un responsabile della Brindisi Multiservizi (Bms) sono indagati dalla procura di Brindisi con l'ipotesi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, commessa in concorso di persone. Nei giorni scorsi è stata notificato ai quattro l'avviso di conclusione delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

sfalci - potature

Sfalci di potature accatastati nel Cillarese: chiuse le indagini per quattro della Bms.

