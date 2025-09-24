Seveso l' ex scuola professionale creata da Generoso Galimberti diventa ufficialmente del Comune

Seveso (Monza Brianza), 24 Settembre 2025 - Nessuna prelazione esercitata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali sull'acquisto dell' ex scuola professionale di disegno Generoso Galimberti, che ora diventa definitivamente del Comune di Seveso. Dopo 9 anni di battaglie giudiziarie e l'acquisto per 190mila euro dall'Ente morale, l'edificio dichiarato bene di interesse storico e artistico potrà essere ristrutturato ed accentrarvi tutti gli uffici comunal i sparsi in periferia con notevole miglioramento dell'efficienza dei servizi ai cittadini. L' Ente morale è stato istituito con Regio Decreto del 1935 e la struttura fu realizzata per volere di Generoso Galimberti, un facoltoso imprenditore sevesino che voleva espressamente, secondo statuto, "sviluppare e consolidare l'insegnamento del disegno applicato all'industria, specialmente dei mobili" per dare un futuro lavorativo ai suoi concittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

