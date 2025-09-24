Seveso il salvagente bucato | la vasca di Bresso piena in due ore e quella di Senago a mezzo servizio Così Milano si è ritrovata allagata
Milano, 24 settembre 2025 – ?????? La vasca di Bresso ha funzionato a pieno regime fin dalla prima mattina di lunedì, quella di Senago è stata aperta per la prima volta ma la sua capienza è ancora parziale perché non ancora completata del tutto. Quanto alla vasca di Lentate, i lavori sono in corso, mentre per quella di Paderno Dugnano-Varedo siamo ancora alla fase di progettazione. Il sistema anti-esondazioni del Seveso, insomma, non è ancora del tutto pronto e infatti non è riuscito a non far finire sott’acqua i quartieri Niguarda e Isola a Milano. Esondazione fume Seveso quartiere Niguarda, Milano,22 Settembre 2025, AnsaAndrea Fasani L’esondazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
