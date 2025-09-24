Seung il giudice | È incapace Arriva un nuovo proscioglimento
Lucca, 24 settembre 2025 – Un nuovo proscioglimento per “ incapacità ”. Gianluca Paul Seung, condannato all’ergastolo per l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani, nel frattempo trasferito dal carcere di Livorno, ieri era sotto processo a Lucca per un fatto del 2022. Più volte è stato detto che il giorno del delitto non sarebbe dovuto essere a Pisa. Lo hanno spiegato durante la loro arringa gli avvocati della sua difesa, Andrea Pieri e Gabriele Parrini, per sottolineare che qualcosa nel sistema non aveva funzionato. Seung aveva ricevuto, fra gli altri, anche un foglio di via dal questore di Pisa nel 2022, provvedimento che aveva una validità di tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: seung - giudice
A soli 12 anni, Lee Seung-woo è stato indicato come un talento unico. Ha incantato alla Danone Cup 2010, firmato per La Masia del Barcellona, e i suoi numeri erano da capogiro: 39 gol in 29 partite nel suo primo anno da giovanissimo. Il suo soprannome no - facebook.com Vai su Facebook
Seung prosciolto dopo 24 ore: “Diffamò l’ex primario, dichiarato incapace” - “Una sentenza diametralmente opposta a quella di ieri (mercoledì, ndr)”, commenta il difensore, l’avvocato Andrea Pieri, che riflette: un verdetto che “pone delle domande all’uomo comune. lanazione.it scrive