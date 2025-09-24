Seung il giudice | È incapace Arriva un nuovo proscioglimento

Lucca, 24 settembre 2025 – Un nuovo proscioglimento per “ incapacità ”. Gianluca Paul Seung, condannato all’ergastolo per l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani, nel frattempo trasferito dal carcere di Livorno, ieri era sotto processo a Lucca per un fatto del 2022. Più volte è stato detto che il giorno del delitto non sarebbe dovuto essere a Pisa. Lo hanno spiegato durante la loro arringa gli avvocati della sua difesa, Andrea Pieri e Gabriele Parrini, per sottolineare che qualcosa nel sistema non aveva funzionato. Seung aveva ricevuto, fra gli altri, anche un foglio di via dal questore di Pisa nel 2022, provvedimento che aveva una validità di tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

