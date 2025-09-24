settore della carta in sofferenza cassa integrazione fino a natale

Da lunedì prossimo, 29 settembre, scatta la cassa integrazione alla cartiera di Pioraco. E i sindacati spiegano quali sono i principali timori. Questo mese tutto il Gruppo Fedrigoni ha annunciato una riorganizzazione con un nuovo assetto, che prevede la creazione di tre società distinte: Carta, Etichette e Rfid. "Mentre questi ultimi due settori vanno molto bene – sottolineano spiega Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil –, quello della carta è in sofferenza. A causa della contrazione di ordini di vendita, come conseguenza di un andamento economico globale negativo, l’azienda, per lo stabilimento di Pioraco, ha chiesto allora la cassa integrazione dal 29 settembre al 24 dicembre; i giorni precisi saranno condivisi tramite accordi specifici con le Rsu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

