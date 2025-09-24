Settembre tragico sulle strade italiane l' Asaps | 40 vittime nel terzo fine settimana 2 quelle registrate in Abruzzo

In un solo fine settimana, quello tra venerdì 19 e domenica 21 settembre, sono state 40 le vittime di incidenti stradali: 12 erano pedoni. Un numero in cui sono comprese anche le 2 registrate in Abruzzo. A tracciare il drammatico bilancio è l’Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it