Settembre e l’inserimento all’asilo | un’esperienza di crescita per i bambini le famiglie e la società

Settembre non è solo il mese dei nuovi inizi per studenti e lavoratori, ma anche il momento in cui tanti bambini, piccoli e piccolissimi, vivono la loro prima esperienza di inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia. È un passaggio che spesso viene interpretato come una “necessità” legata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it