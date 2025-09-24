Settembre e l’inserimento all’asilo | un’esperienza di crescita per i bambini le famiglie e la società

Agrigentonotizie.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settembre non è solo il mese dei nuovi inizi per studenti e lavoratori, ma anche il momento in cui tanti bambini, piccoli e piccolissimi, vivono la loro prima esperienza di inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia. È un passaggio che spesso viene interpretato come una “necessità” legata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settembre - inserimento

Cerca Video su questo argomento: Settembre L8217inserimento All8217asilo Un8217esperienza