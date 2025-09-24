Settembre 1870 | Roma diventa italiana
La breccia di Porta Pia. Settembre 1870: dopo nove anni di attese, illusioni e diplomazie, l’Italia di Vittorio Emanuele II si presentò finalmente davanti a Roma. Cinquantamila uomini agli ordini del generale Raffaele Cadorna, ben equipaggiati e ben decisi, contro poche migliaia di soldati pontifici, male armati e senza più un protettore. Perché il protettore, Napoleone III, in quei giorni se la vedeva brutta a Sedan, dove i prussiani di von Moltke avevano messo in ginocchio l’esercito francese e preso prigioniero l’Imperatore. Caduto Napoleone, caduta la Francia imperiale, il Papa Pio IX si ritrovò solo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: settembre - roma
Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice a Roma. L'azienda: "Stipendi entro il 25 settembre", i sindacati: "Chiarezza sulla vendita"
Asl Roma 3, da settembre visite odontoiatriche gratuite per i bambini dai 6 ai 13 anni
Quando inizia la scuola a settembre 2025 a Roma
Domenica 28 settembre ritorna l'Ashtanga Yoga all'Orto Botanico di Roma - facebook.com Vai su Facebook
Dal 16 al 22 settembre Roma partecipa alla "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile", la più importante campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea per incoraggiare comportamenti virtuosi in tema di mobilità urbana. L’edi - X Vai su X
Accadde oggi: 20 settembre, la storica breccia di Porta Pia; 20 Settembre 1870: Roma e la Breccia di Porta Pia, la fine del potere temporale dei Papi; Luci della storia su Porta Pia: il programma per il 155esimo anniversario della breccia di Porta Pia.
Settembre 1870: Roma diventa italiana - La breccia di Porta Pia Settembre 1870: dopo nove anni di attese, illusioni e diplomazie, l’Italia di Vittorio Emanuele II si presentò finalmente davanti ... Da thesocialpost.it
Chiese metodiste: sabato 20 settembre Mattarella in visita al Tempio di via XX Settembre a Roma - In occasione delle celebrazioni del 20 settembre, data che ricorda la Breccia di Porta Pia del 1870 e l’avvio della libertà religiosa nella capitale, la chiesa metodista di via XX Settembre accoglierà ... agensir.it scrive