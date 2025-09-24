Settembre 1870 | Roma diventa italiana

La breccia di Porta Pia. Settembre 1870: dopo nove anni di attese, illusioni e diplomazie, l’Italia di Vittorio Emanuele II si presentò finalmente davanti a Roma. Cinquantamila uomini agli ordini del generale Raffaele Cadorna, ben equipaggiati e ben decisi, contro poche migliaia di soldati pontifici, male armati e senza più un protettore. Perché il protettore, Napoleone III, in quei giorni se la vedeva brutta a Sedan, dove i prussiani di von Moltke avevano messo in ginocchio l’esercito francese e preso prigioniero l’Imperatore. Caduto Napoleone, caduta la Francia imperiale, il Papa Pio IX si ritrovò solo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

