Sette lavoratori irregolari nel ristorante scatta la maxi multa

Civitanova, 24 settembre 2025 - I militari della Compagnia di Civitanova hanno individuato sette lavoratori irregolari in un’attività di ristorazione. Il titolare della ditta, segnalato all’Ispettorato territoriale del lavoro, è stato destinatario di sanzioni per oltre 13.600 euro. I finanzieri hanno approfondito la posizione di una ditta individuale, operante nel settore di “bar e esercizi simili senza cucina”, connotata, secondo le Fiamme Gialle, da rilevanti indici di pericolosità fiscale desunti dall’attività d’intelligence attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sette lavoratori irregolari nel ristorante, scatta la maxi multa

