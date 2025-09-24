Settanta candeline sul palco | Villaricca omaggia Pino Mauro
Settant'anni di palcoscenico meritano una festa all'altezza: la sera di venerdì 3 ottobre 2025 Villaricca abbraccerà il suo figlio più celebre, Pino Mauro, con uno spettacolo che si preannuncia memorabile. La carriera dell'artista, interprete autentico della tradizione partenopea, verrà celebrata nell'Area Mercato con una parata di stelle della musica napoletana. L'omaggio della comunità Alle 20.30
