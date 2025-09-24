Settanta candeline sul palco | Villaricca omaggia Pino Mauro

Sbircialanotizia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settant’anni di palcoscenico meritano una festa all’altezza: la sera di venerdì 3 ottobre 2025 Villaricca abbraccerà il suo figlio più celebre, Pino Mauro, con uno spettacolo che si preannuncia memorabile. La carriera dell’artista, interprete autentico della tradizione partenopea, verrà celebrata nell’Area Mercato con una parata di stelle della musica napoletana. L’omaggio della comunità Alle 20.30 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

settanta candeline sul palco villaricca omaggia pino mauro

© Sbircialanotizia.it - Settanta candeline sul palco: Villaricca omaggia Pino Mauro

In questa notizia si parla di: settanta - candeline

Cerca Video su questo argomento: Settanta Candeline Palco Villaricca